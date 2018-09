Kamervragen over Soldiers of Odin

De man die zich opwerpt als leider van Soldiers of Odin in Nederland, is de Winschoter Ronald Kiewiet. Uit zijn Facebook-pagina blijken onfrisse extreemrechtse sympathieën. Er zijn een nationaal-socialistische vlag te zien en een poster met de tekst ’Nationaal-Socialisme is zorg voor het volk en zijn toekomst’.

Onder een verhaal over de komst van asielzoekers op de website Oldambtnu.nl schrijft Kiewiet in maart 2016: ’Nederlanders die dit accepteren ook met de rug tegen de muur! En niet besparen op kogels landverraders van hun eigen volk!’

Afgelopen weekend kreeg de politie in Winschoten een melding over een man uit een asielzoekerscentrum die vrouwen zou lastigvallen in een winkelcentrum. „Toen we arriveerden troffen we iemand aan die mishandeld was. Er bleken inderdaad meerdere vrouwen te zijn die klaagden over vervelend gedrag, maar aangiften waren niet gedaan”, aldus de politiewoordvoerder.

Burgerwacht

De mishandeling van de asielzoeker lijkt het werk van Kiewiets burgerwacht. Op de Facebook-pagina van Odin Nederland staat: ’Soldiers of Odin Groningen heeft na een klopjacht van een uur een azc’er uit het naastgelegen dorp Oude Pekeka aangehouden, die vier vrouwen heeft lastiggevallen. De twee leaders uit Groningen hebben deze aanhouding tot stand gebracht.’

Op de pagina is ook een foto te zien van de vermeende ’aanrander’, die deels onherkenbaar is gemaakt. De politie Noord-Nederland zegt het verband tussen de Soldiers of Odin en de mishandelde asielzoeker te onderzoeken.

„We kennen de organisatie. Op zich hebben we geen problemen met burgers die verdachten voor ons aanhouden, maar we willen wel waken voor eigenrichting. Dat moeten we echt niet hebben. Als er op basis van wat signalen zomaar iemand wordt aangepakt, is dat echt zorgelijk”, zegt Venema. Navraag bij een landelijk woordvoerder van de Nationale Politie leert dat er niet meer incidenten bekend zijn rond de Soldiers of Odin. „We houden ze wel in de gaten”, zegt Liset van Bale.

Ronald Kiewiet zelf wil, ondanks een verzoek om commentaar, niet reageren.

Zoals met veel van dit soort groeperingen is het lastig om vast te stellen hoe groot de organisatie echt is.

De beweging Soldiers of Odin kent afdelingen in Finland, Zweden, Hongarije, Duitsland, Estland, Polen en ook de Verenigde Staten en claimt 25 ’cellen’ te hebben in deze landen. De overheden in Scandinavië zijn zeer kritisch over de organisatie, waarvan de zelfverklaarde ’patriotten’ op straat patrouilleren. Dit, zo schrijven ze, om de veiligheid van burgers te waarborgen.

Er zijn in ieder geval in Scandinavië leden van de Odin-beweging die uit de extreemrechtse hoek komen. Anders Breivik, die een bloedbad aanrichtte in 2011 in Noorwegen, refereerde eerder dit jaar nog in de rechtbank aan de soldaten van Odin.

Zorgelijk

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vindt eigenrichting een ’heel zorgelijke ontwikkeling’. „We mogen dit niet tolereren”. De reactie van de politie vindt hij bizar. „Dit mag je niet bagatelliseren. Vreemdelingen die hier net zijn kunnen nota bene nog denken ook dat ze met de politie te maken hebben in plaats van met deze ’soldiers’.”

De sociaaldemocraat wil dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) ’paal en perk stelt’ aan dit soort burgerinitiatieven.