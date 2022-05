Vrijspraak voor Duitser na herziening Pettense campingmoord

De Pettense campingmoord was door de Hoge Raad terugverwezen naar het hof na een geslaagd herzieningsverzoek. Rechtspsycholoog Melanie Sauerland constateerde na ‘diepgravend onderzoek’ dat er ernstige twijfels zijn over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de bekentenissen die V. na de moord deed. Na enkele verhoren in 1994 verklaarde de man dat hij zijn schoonvader had doodgestoken, maar later trok hij die verklaringen weer in.

Bekijk ook: OM vraagt na 28 jaar om vrijspraak in Pettense campingmoord