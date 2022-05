Vrijspraak voor Frank Vick na herziening Pettense campingmoord

Daarmee kan de Pettense campingmoord worden geschaard in de rij van gerechtelijke dwalingen, zoals de Puttense moordzaak en de zaak waarin verpleegkundige Lucia de B. ten onrechte werd veroordeeld voor meerdere moorden.

Het was een taai gevecht voor Vick, die zijn straf allang heeft uitgezeten. De Duitser werd in 1994 vrijgesproken door de rechtbank in Alkmaar, maar in hoger beroep door het hof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

De Hoge Raad bevestigde die veroordeling in 1998. Een eerder verzoek tot herziening van de zaak in 2011 wees de hoogste rechter af. Na onderzoek van rechtspsychologe Melanie Sauerland werd een nieuw herzieningsverzoek in 2021 wel toegewezen.

Ernstige twijfels

Sauerland constateerde dat er ernstige twijfels waren over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de bekentenis die Vick kort na de moord aflegde. Vick had in gezelschap verklaard dat hij had gedroomd dat hij de stiefvader van zijn vrouw had gestoken. In politieverhoren erna zei hij dat hij vermoedelijk met een mes in de hand op het slachtoffer was gevallen. In de verhoren daarna werd zijn bekentenis steeds gedetailleerder.

Vanaf 21 juli 1994 is hij het delict gaan ontkennen. Hij zei dat hij tijdens de verhoren zwaar onder druk was gezet.

Net als de rechtspsychologe concludeert het hof in Den Haag nu dat de bekentenis van Vick geen kennis bevat die alleen een dader kan hebben. Nadat hij het doden van zijn schoonvader min of meer toegaf, staakte de politie het onderzoek naar de juistheid van zijn verklaringen, en ook het onderzoek naar mogelijke andere opties. Ondanks dat er aanvankelijk een andere verdachte in beeld was. Die andere verdachte is inmiddels overleden, maar heeft volgens een getuige voor zijn dood verteld dat hij in Nederland iemand van het leven had beroofd.

Het Openbaar Ministerie vroeg enkele weken geleden ook al om vrijspraak van Frank Vick. Dat betekent dat zijn vrijspraak nu definitief is.

Excuses

Vick gaf eerder in interviews al aan dat hij in elk geval excuses wil van politie en justitie, een schadevergoeding vanwege het faillissement van zijn witgoedbedrijf in Bottrop én de garantie dat de verhoormethodes van de politie veranderen, zodat niemand ooit hoeft mee te maken wat hij meemaakte. ,,De politie moet een open vizier houden en alle kanten op kijken”, zei hij in de NPO Radio 1-podcast ’Het Onderzoeksbureau’.

De veroordeling heeft tot op de dag van vandaag nadelige gevolgen op zijn leven, vertelde Vick: ,,Het heeft in Duitsland groot in de kranten gestaan, mensen die me kennen weten dat ik veroordeeld ben. Het heeft mijn hele leven overhoop gehaald. Mensen blijven staan en kijken naar je. Sinds ik die dag in 1995 is mijn hele leven veranderd. Als dit alles niet was gebeurd, zou ik een ander mens zijn, vrolijker.”