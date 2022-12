Modernisering voor ME in grillige tijden: politiechef Paauw kijkt naar wapens

De afgelopen twee jaar hebben meer demonstraties plaatsgevonden dan in de jaren ervoor. Een deel ervan mondde uit in rellen, waarbij agenten genoodzaakt waren te schieten, zoals in Rotterdam vorig jaar. „Vuurwapengebruik brengt ongewenste risico’s met zich mee. Tussen de lange wapenstok en het pistool heeft de ME’er op zulke momenten geen alternatief”, zegt Paauw.

Hoewel een onderzoek in opdracht van de politietop stelt dat er geen noodzaak voor niet-dodelijke geweldsmiddelen is, ziet de politiechef dat ruimer. „Als je kijkt naar de incidenten is de aanschaf niet te rechtvaardigen, maar wel als je de trends ziet. De samenleving verhardt en onze ME wil ik daarom toekomstbestendiger maken.”