Russische energie in Nederland vrijwel geheel verbannen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is in Europa afgesproken de import van Russische energie zo snel mogelijk af te bouwen. Naast besparen is in Nederland volop ingezet op invoer vanuit andere landen en worden komende tijd olie- en gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee versneld geopend. Tevens zijn strategische olievoorraden opgebouwd, verduurzamingsprojecten naar voren gehaald en wordt vaart gemaakt met bijvoorbeeld nieuwe windmolenparken op zee.

Gasopslagen weer vol

Om ook de volgende winter voldoende energie te hebben, worden nieuwe maatregelen genomen, kondigt minister Rob Jetten (Energie) aan. De grote Nederlandse gasopslagen zullen voor komende winter opnieuw tot minimaal 90 procent gevuld worden. Daarnaast wordt ingezet op het versneld openen van gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Vooralsnog is ook het Groninger gasveld nog op ’de waakvlam’, al heeft het kabinet nog altijd de intentie dit gasveld dit jaar of volgend jaar te sluiten. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, wordt hoogstwaarschijnlijk in juni besloten.

Meer import vloeibaar gas

Er wordt verder gewerkt aan het opnieuw vergroten van de importcapaciteit voor vloeibaar aardgas (LNG). Afgelopen jaar is daar al flink op ingezet: Nederland verdubbelde de import van dit vloeibare gas. Hieraan hangt wel een flink prijskaartje, nu het vloeibare gas veel duurder is dan gas uit de Noordzee of het Groningenveld. Desalniettemin wordt de mogelijkheid onderzocht om vanaf 2024 nog meer extra importcapaciteit voor LNG te realiseren. Een deel van dit gas wordt ook weer geëxporteerd naar buurlanden, zoals Duitsland en België. „Voor import, onder meer LNG, werkt Nederland daarom in EU-verband samen aan een actieplan voor gezamenlijke inkoop”, meldt het ministerie. Momenteel wordt nog wel vloeibaar aardgas uit Rusland geïmporteerd. Maar het percentage is gehalveerd van 30 procent in 2021 naar 15 procent nu.

Sancties van kracht

Afgelopen zondag zijn sancties op Russische olieproducten van kracht gegaan, en op 5 december 2022 is het importverbod van Russische ruwe aardolie ingesteld. Sinds december vorig jaar komt er daarom geen ruwe Russische aardolie Nederland meer binnen, dit was zo’n 30 procent in 2022. Toch houdt het ministerie hier wel een slag om de arm. „Het is niet volledig uit te sluiten dat er indirect Russische aardolie of aardolieproducten Europa binnenkomen, omdat dit soms elders vermengd wordt en zo de afkomst lastig is te herleiden.”

De importban zorgt volgens het ministerie vooralsnog niet voor fysieke olietekorten. „Dit verwachten wij niet omdat er voorraden zijn ingeslagen en raffinaderijen in Nederland overschakelen naar olie uit andere landen. Daarnaast heeft Nederland de strategische voorraad olie en olieproducten op orde.”

Geen kolen

In augustus ging er ook al een verbod in op de import van Russische kolen. Sindsdien komen er geen Russische kolen meer Nederland in en draaien kolencentrales (die door minister Jetten moesten worden heropend) op kolen uit onder meer Australië, Zuid-Afrika en andere landen in Noord-West Europa. Met het heropenen van de kolencentrales wordt ook nu nog veel gas bespaard, aangezien elektriciteitscentrales in Nederland veelal op aardgas draaien.

Geen gas meer via leidingen

Hoewel er geen sancties op Russisch gas gelden, komt er ook nagenoeg geen Russisch gas via pijpleidingen meer binnen in Nederland. Voor de oorlog in Oekraïne was dit 25 procent van de Nederlandse gasimport. Ook in Europa is de import van Russisch gas de afgelopen tijd flink afgebouwd. Voor de oorlog in Oekraïne lag het aandeel Russisch gas op zo’n 45 procent. Inmiddels ligt dit op zo’n 10 procent.

’Oorlogskas niet spekken’

Minister Jetten zegt dat de maatregelen bedoeld zijn om de ’Russische oorlogkas’ niet verder te spekken. „Maar liefst 60 procent van de Russische staatsinkomsten kwamen uit de export van fossiele brandstoffen. We hebben al die tijd hard gewerkt om alternatieven te vinden, energie te besparen, sneller te verduurzamen en de gestegen energieprijzen waar mogelijk te dempen. We blijven hard werken om in de huidige gasbehoeften te voorzien. Bijvoorbeeld door meer LNG import mogelijk te maken uit meer diverse en stabiele regio’s, gasopslagen te vullen, gezamenlijke gasinkoop in Europa te organiseren en energie te besparen”, aldus de bewindsman.

De minister zegt dat het doel van de sancties is om de Russische overheid komende tijd in de portemonnee te raken. „Alleen al door de sanctie op ruwe aardolie wordt geschat dat de Russische regering dagelijks zo’n 160 miljoen euro misloopt. Dit wordt meer zodra bekend wordt wat de gevolgen zijn van de sanctie op olieproducten”, aldus Jetten.