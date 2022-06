Deel Shanghai weer in lockdown: 2,7 miljoen mensen moeten getest

Een Chinese Covid-werker doet een hek op slot om mensen binnen te houden. Ⓒ ANP / AFP

SHANGHAI - De Chinese stad Shanghai gaat weer voor een deel in lockdown. 2,7 miljoen mensen in het stadsdeel Minhang moeten worden getest. De stad zat van maart tot vorige week in een strenge lockdown. Donderdag testten negen mensen positief op het coronavirus, maar niet in Minhang.