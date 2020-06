Sander gelooft nog steeds niet in bedrog internetdate Liu Fang

Sander weer thuis na zijn internetavontuur in China Ⓒ Martin Mooij

Amsterdam - Dit is een reportage uit augustus 2016 Sander Cirk weigert te geloven dat hij is belazerd door zijn Chinese internetdate. De vrouw liet hem bijna twee weken op de luchthaven van Changsha aan zijn lot over en vertikt het ook nu nog om haar kwakkelende partner in het ziekenhuis te bezoeken.