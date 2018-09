Vrouw aanslagpleger Nice verhuisd na dreiging

De echtgenote, die al maanden niet meer met de dader samenleefde en in een scheiding lag, is zo ernstig bedreigd door andere bewoners in haar appartementengebouw in Nice dat ze discreet is vertrokken. Dat zei haar advocaat dinsdag volgens de nieuwssite BFM-tv.

Het is volgens hem een gebroken vrouw met drie kleine kinderen in de leeftijd van tien maanden tot vijf jaar. Ze werd eerder thuis mishandeld door Lahouaiej Bouhlel. Ze heeft volgens de raadsman niets te maken met de misdaad van haar man. Ze werd zondagavond na verhoor vrijgelaten.