Moderna vraagt in EU en VS goedkeuring aan voor vaccin

CAMBRIDGE - Farmaceutische bedrijf Moderna gaat een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin aanvragen in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten. Dat doet het Amerikaanse bedrijf nadat de werkzaamheid ook uit een uitgebreidere analyse is gebleken. Het vaccin van Moderna is voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen. Alle deelnemers aan de test die ernstige gezondheidsklachten kregen, hadden een placebo toegediend gekregen.