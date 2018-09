Burgers dood door bombardementen Syrië

Bewoners van het gebied denken dat de bombardementen werden uitgevoerd door toestellen van de coalitie die onder leiding van de VS tegen IS strijdt. Maandag kwamen volgens de berichten ook al 21 burgers om door luchtaanvallen in de regio Manbij.

Door de VS gesteunde Syrische rebellen en Koerdische en Arabische strijders begonnen in mei een offensief om Manbij te bevrijden. Dat offensief is vertraagd door tegenstand van scherpschutters en mijnen. Burgers mogen de stad niet verlaten.