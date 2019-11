Ⓒ ERALD VAN DER AA

Amsterdam - De e-sigaret heeft in de Verenigde Staten binnen een week vijf dodelijke slachtoffers geëist. Het totaal aantal doden ligt dit jaar op 47 en er zijn bijna 2300 e-sigaretrokers – ook wel ’vapers’ genoemd – met zeer ernstige longproblemen die in het ziekenhuis, vaak zelfs op de intensive care, zijn beland. Vijf vragen over de e-sigaret.