Sfeermakers als vanouds: Dweilorkest ’t Spult verzorgt muziek in Puskás Aréna

Sport

Badr Hari vecht na zomer voor 13.500 fans

Badr Hari gaat na de zomer weer de ring in met de mogelijkheid om 13.500 fans toe te laten in het GelreDome. Kickboks-organisatie Glory wil, nu de Nederlandse regering door de corona-versoepelingen weer grotere events toelaat, in september of uiterlijk oktober een groots kickboks-gala neerzetten.