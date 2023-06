Paus Franciscus blijft nog zeker een week in het ziekenhuis

Wel heeft de paus op aanraden van zijn artsen ermee ingestemd om nog een week in het ziekenhuis te blijven. De paus onderging woensdag een buikoperatie van drie uur. Een hernia zorgde voor pijnlijke darmobstructies.

Ook zal de 86-jarige paus zondag zijn zegen niet uitspreken vanaf het ziekenhuisbalkon, om zijn buikwand niet te belasten. Eerder werd al bekendgemaakt dat hij tot en met 18 juni geen audiënties zal houden.

Franciscus verblijft in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij eerder dit jaar ook was opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. In 2021 onderging hij al een operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd.

Zijn auto reed eerder onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis. Hij was dinsdag ook al in het ziekenhuis voor een controle.

De paus kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Hij zit vaak in een rolstoel vanwege problemen met zijn knie. Franciscus zei eerder dit jaar dat hij niet geopereerd wilde worden aan zijn knie omdat de anesthesie te veel vervelende bijwerkingen had.