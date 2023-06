Paus Franciscus naar het ziekenhuis voor een buikoperatie

Volgens het Vaticaan ondergaat de 86-jarige paus de operatie aan zijn buikwand onder normale anesthesie. Dat zou nodig zijn vanwege een littekenbreuk, waardoor hij veel pijn in zijn buik heeft. In 2021 is hij ook al geopereerd in zijn buik vanwege problemen met zijn maag.

Franciscus kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Eind maart werd het hoofd van de katholieke kerk nog opgenomen in het ziekenhuis wegens ademhalingsproblemen door bronchitis. Verder zit hij vaak in een rolstoel vanwege problemen met zijn knie. Franciscus zei eerder dit jaar dat hij niet geopereerd wilde worden aan zijn knie omdat de anesthesie te veel vervelende bijwerkingen had.