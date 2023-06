Paus Franciscus ondergaat buikoperatie zonder complicaties

De operatie duurde drie uur, aldus een woordvoerder zonder details te delen. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat de paus weer op zijn privékamer ligt. Eerder werd bekendgemaakt hij tot en met 18 juni geen audiënties houdt, een voorzorgsmaatregel om een volledig herstel mogelijk te maken.

De 86-jarige paus had volgens het Vaticaan last van een hernia die gepaard ging met „terugkerende, pijnlijke en verslechterende symptomen.” De operatie aan zijn buikwand werd onder volledige narcose uitgevoerd. De paus werd in 2021 ook al geopereerd in zijn buik vanwege problemen met zijn maag. Toen moest hij tien dagen in het ziekenhuis blijven.

Franciscus hield woensdag nog zijn wekelijkse audiëntie en ging daarna naar het Gemelli-ziekenhuis. Zijn auto reed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis. Hij was dinsdag ook al in het ziekenhuis voor een controle.

De paus kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Eind maart werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis wegens ademhalingsproblemen door bronchitis. Verder zit hij vaak in een rolstoel vanwege problemen met zijn knie. Franciscus zei eerder dit jaar dat hij niet geopereerd wilde worden aan zijn knie omdat de anesthesie te veel vervelende bijwerkingen had.