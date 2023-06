Vaticaan: paus Franciscus vrijdag naar huis

Dinsdag liet een woordvoerder al weten dat het goed ging met de paus en dat zijn bloedwaardes normaal zijn. Hij werkte al wel weer in het ziekenhuis, maar mocht van de dokters nog niet rechtop staan.

Franciscus werd vorige week geopereerd vanwege een hernia die hem pijn in zijn buik bezorgde. De paus verblijft in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij eerder dit jaar ook was opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. In 2021 onderging hij een operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd.

De paus kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Hij zit vaak in een rolstoel vanwege problemen met zijn knie.