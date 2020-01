Mensen gewond door spijkermatten in natuurgebied Reuselse Moeren

De spijkers zijn in boomwortels geslagen, daarna afgeknipt met een tang en bedekt met bladeren. In natuurgebied de Reuselse Moeren is de laatste tijd een vandaal actief die de wandelpaden in het gebied onveilig maakt.

Op zeven plaatsen zijn spijkers aangetroffen op de paden van het bijna 160 hectare grote natuurgebied. De spijkers zijn ontdekt door een lokale jager, die Staatsbosbeheer hierover informeerde.

Volgens Schram kan het zijn dat iemand mountainbikers wil weren uit het natuurgebied. „Er loopt alleen een wandelroute aan de randen van het gebied en het gebied is dus ook niet toegankelijk voor mountainbikers.” Er zijn al mensen in de spijkers gestapt die hier behoorlijk last van hebben, laat de ongeruste boswachter weten. „Op verschillende manieren is geprobeerd de dader te betrappen. Dit is echter nog niet gelukt, vandaar dat we nu mensen willen waarschuwen.”

Wie iets verdachts heeft gezien, kan bellen met de politie via 0900-8844.