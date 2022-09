Zeventiger breekt ruggenwervel na duw bij lift in ziekenhuis

Het slachtoffer van 74 had begin juni een afspraak in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Hij werd gebracht door zijn dochter. Na het parkeren van de auto op de derde verdieping, het bovenste parkeerdek, willen ze de lift naar beneden nemen.

„Ze zien dat er op dat moment al drie mensen in de lift staan. Er wordt tegen de 74-jarige man en zijn dochter gezegd dat ’de lift vol is’. De dochter en de 74-jarige man worden weggeduwd, waarbij de man ten val komt en twee ruggenwervels breekt”, meldt de politie. Een verpleegster schoot het slachtoffer te hulp. Hoe het nu met de man gaat, is niet duidelijk.

De politie heeft een foto verspreid van een man die „vermoedelijk betrokken is geweest bij dit voorval.” De afbeelding is voor de zekerheid door de politie geblurd.

