Vogelgriep bij Friese pluimveebedrijven: ruim 200.000 vleeskuikens geruimd

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond. Hoogpathogene vogelgriep leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels.

Op 100 meter afstand van het besmette bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. De 45.000 vleeskuikens op het bedrijf worden preventief geruimd. Er liggen drie andere pluimveebedrijven binnen een straal van 3 kilometer van het besmette bedrijf. Deze worden onderzocht op vogelgriep.

Bij het Friese pluimveebedrijf geldt een vervoersverbod. Ⓒ lc

Vervoersverbod

Binnen een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf liggen tien andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Er geldt ook een verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. In het gebied geldt ook een jachtverbod.

Landelijke maatregelen

Vanwege de besmetting op het bedrijf in Blije wordt door de NVWA, zoals gebruikelijk, een zogeheten traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. In dat onderzoek wordt gekeken of er ’riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest en daarna een ander bedrijf heeft bezocht.

Sinds begin november 2021 geldt voor het hele land een verbod om naar vogelverblijfplaatsen te gaan als het niet noodzakelijk is. Ook geldt er een ophokplicht voor commerciële bedrijven en een afschermplicht voor niet-commerciële vogeleigenaren.