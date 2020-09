Weggespoelde surfplank wordt 8000 kilometer verderop gevonden

Falter werd via sociale media op de hoogte gesteld dat zijn board gevonden was door Giovanne Branzuela en die wil hem zijn plank maar wat graag teruggeven. „Toen ik de surfplank zag, kon ik het niet geloven. Ik dacht echt dat het een grapje was”, zo vertelt Falter aan The Guardian. „Ik was er zeker van dat het board nooit meer gevonden zou worden.”

Branzuela, zelf ook een surfer, had de plank een paar maanden geleden van zijn buurman gekocht voor omgerekend zo’n 34 euro. Volgens hem hadden vissers het ding gevonden in de zee in augustus 2018, zes maanden nadat Falter hem kwijtraakte. De vissers dachten dat de plank van een boot afgevallen was en verkochten hem voor een paar euro aan de buurman van Branzuela.

Ondanks dat de surfplank erg verkleurd was, van blauw was hij geel geworden, was het merkje nog goed zichtbaar. „Ik heb Doug laten weten dat ik goed op zijn board zou passen”, aldus Branzuela. Als reizen weer meer kan, is Falter van plan Branzuela in de Filipijnen op te zoeken. In ruil voor wat surflessen komt hij dan zijn board weer ophalen. „Ik heb op de belangrijkste dagen op dit board gestaan. Het is een mooi excuus om naar de Filipijnen af te reizen.”