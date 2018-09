Aïsja (30): 'Ik dacht dat ik de vakantie niet zou overleven'

"Als ik morgen niet naar Nederland mag vliegen, dan ga ik dood. Dat waren mijn gedachten toen ik met ruim 41 graden koorts bad dat ik de volgende dag zou worden toegelaten in het vliegtuig terug naar huis. Met mijn ouders had ik al afgesproken dat zij meteen hierheen zouden komen als mij de toegang werd geweigerd. Ik dacht dat ik niet lang meer te leven had."

"Een standaardvakantie is niets voor Jeroen en mij. Vanwege mijn passie voor wildlife-fotografie reizen we het liefst naar landen waar nog weinig toerisme is. Stomtoevallig raakten we in gesprek met iemand die het toerisme in Burkina Faso promootte. We waren meteen enthousiast. We konden onze reis zelf samenstellen. Een dansklasje hier, kooklessen daar, het zou echt onze droomvakantie worden."