Mayra Louise (34): 'Ik vond het spannend me uit te kleden op het strand'

Ik weet nog goed hoe ik me als tiener in bikini voelde: ongemakkelijk en allesbehalve mooi. Op het strand of bij het zwembad kon ik niet ontspannen. Ik voelde de hele tijd mijn lijf en kon alleen maar kijken naar mijn dikke buik en de cellulite op mijn benen. De jaren erna kwam ik er amper. En áls ik er was, had ik een losvallend jurkje of groot T-shirt aan. Verstoppertje spelen werd mijn techniek om de zomer te overleven.

Zo rond mijn dertigste veranderde alles. Ik had in de periode daarvoor veel meegemaakt: mijn vader overleed aan longkanker en mijn relatie ging na 6,5 jaar uit. Na me een half jaar een slag in de rondte te hebben gegeten, probeerde ik voor een artikel hypnotherapie uit. De insteek was afvallen, maar er gebeurde iets veel belangrijkers: ik leerde mezelf accepteren. Lees verder op VROUW.nl.