Twee mannen op afrit A4 aangehouden na bedreiging vuurwapen

De politie zette de achtervolging in, die onder meer via de A13 liep, en kreeg ook bijstand van de politiehelikopter. Om de mannen op te pakken is door de politie een waarschuwingsschot afgevuurd.

Een woordvoerder van de politie kan verder nog geen details verstrekken over de aangehouden personen. Het vuurwapen is aangetroffen.