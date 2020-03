16-jarige Sehraz ontwaakt uit coronacoma

Sehraz is wakker!

Rotterdam - De 16-jarige coronapatiënt Sehraz Mohmand uit Breda is na zeven dagen ontwaakt uit zijn comateuze toestand. Artsen van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hielden hem daar in slaap vanwege ernstige longproblemen als gevolg van het virus. Bij zijn opname werden de overlevingskansen ingeschat op fifty-fifty. De familie van Sehraz reageert dolblij. De Telegraaf sprak met oudste broer Shershah (26) met wie deze krant de afgelopen tijd dagelijks contact onderhield.