Nederlandse sekteleider Robert B. voor het hekje in Duitsland

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.30 uur mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De Amsterdammer B. (59) zou de inmiddels 26-jarige Nederlandse Emma, die werkte bij het Graefenthal-klooster dat in beheer is van de Orde van Transformanten, vele jaren hebben verkracht, ook toen ze nog jonger dan 14 was. De zaak kwam aan het rollen na meldingen over het ernstige misbruik. Een enorme politiemacht bevrijdde de vrouw oktober vorig jaar uit het klooster, en sloeg B. in de boeien.

Emma – zij zal tijdens de rechtszaak getuigen – woonde veertien jaar bij de Orde der Transformanten, een voor velen sektarische groepering die leeft volgens een religie die hun leider Robert B. in elkaar heeft geknutseld en die staat beschreven in het door hem ges