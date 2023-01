’Zwarte alien’ (33) niet meer welkom op terras: ’Ze willen mij niet hebben’

Zijn tong is gespleten, de neus en bovenlip liet Loffredo zo veel mogelijk weghalen. Alles om er maar als een zwarte alien uit te zien. De Fransman zegt dat hij het gevoel heeft dat hij in een lichaam zit waarin hij niet thuishoort. Daarom ging hij over tot de talloze ingrepen.

Loffredo’s uiterlijk leidt op het terras tot problemen, vertelt hij aan LadBible TV. Horeca-ondernemers zijn hem liever kwijt, of vragen hem op een plek te zitten waar hij minder opvalt. Hij woont tegenwoordig volgens zijn Instagram-account in Montpellier.

Ⓒ Instagram / Black alien project

Ⓒ Instagram / Black alien project

Eerder vertelde Loffredo, een voormalig beveiliger, in podcast Club113 dat hij ’geen baan kan vinden’. „Het kan positief zijn omdat je je beter voelt, maar je moet weten dat er ook een donkere kant aan dit alles is.” Sinds de ingreep waarmee hij zijn tong door midden liet splijten, heeft hij wel wat moeite met articuleren. Zijn neus liet hij vorig jaar zo goed als verwijderen in Spanje, omdat de behandeling in zijn eigen land illegaal is. Eerder toog hij ook naar Mexico voor de nodige ingrepen. Veel Europese landen houden er strenge regelgeving op na rond lichamelijke ingrepen.

„Ik ga soms ergens naartoe en kruip dan in een bepaalde rol, van een eng personage, vooral ’s nachts in de donkere straten”, tekende The Mirror op uit zijn mond. En hij is nog lang niet klaar met zijn ’buitenaardse’ transformatie. „Het is voor mij normaal geworden om constant, zelfs onbewust, na te denken over mijn plannen [voor lichaamsaanpassing].”