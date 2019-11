Aboutaleb over Hümeyra: ’Mensenleven was misschien te redden’

Aboutaleb zei zich als burgemeester verantwoordelijk te voelen en „het tot in zijn tenen te voelen.” „Ik zeg bij dezen sorry. Dat doe ik niet graag, maar ik doe het uit overtuiging. Omdat een mensenleven heen is gegaan dat misschien te redden was, als het systeem waar ik mij verantwoordelijk voor voel beter zou hebben gehandeld.”

Eerder trokken politie en justitie al het boetekleed aan. Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie bood de familie van het meisje persoonlijk zijn excuses aan.

Uit het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie, die Hümeyra’s dood onderzocht, blijkt dat de politie, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland ernstig tekort zijn geschoten in de aanpak van de stalking en dat de samenwerking tussen de instanties gebrekkig was.