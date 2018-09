CBS: vooral minder Syrische asielzoekers

Een Syrische asielzoeker in Griekenland. Ⓒ AP

DEN HAAG - Vorige maand zijn er iets meer asielzoekers en nareizende gezinsleden geregistreerd dan in de twee maandan daarvoor. De teller in juni kwam uit op 1480. In totaal was de asielstroom in de vorige drie maanden lager dan in dezelfde periode van 2015 en 2014.