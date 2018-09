Regisseur Héctor Babenco (70) overleden

Babenco regisseerde zijn eerste grote film in 1975, King of the Night. In 1981 brak hij internationaal door met Pixote, waarmee hij onderscheidingen won op filmfestivals in Locarno, San Sebastian en Los Angeles. Met Carandiru, een film die hij in 2003 maakte, won hij liefst zeven prijzen. Hij werkte met acteurs als William Hurt, John Lithgow, Raul Julia, Jack Nicholson, Meryl Streep, Tom Berenger en Daryl Hannah. Hij acteerde zelf ook in enkele films.

De in Argentinië geboren Babenco woonde en werkte in Zuid-Amerika, Europa en de Verenigde Staten. Behalve regisseren en acteren schreef hij filmscripts en werkte hij als producer.