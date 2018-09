Verdachte aanslag Joods Museum blijft in cel

In maart dienden zijn advocaten een verzoek tot vrijlating in, maar dat werd afgewezen. Het onderzoek naar de terreurdaad, waarbij vier doden vielen, zou in de eindfase zitten. Twee andere verdachten zitten ook nog in de cel en sinds januari loopt er een internationaal opsporingsbevel voor een vierde mogelijke verdachte.

Nemmouche werd een week na de aanslag in Marseille opgepakt. Hij was in bezit van wapens, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche houdt sinds die tijd de lippen stijf op elkaar. Volgens zijn advocaten is er geen keihard bewijs tegen hem, maar het Openbaar Ministerie heeft zijn aanhouding voortdurend verlengd.