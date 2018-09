Uitslag Stelling: Pakkans en boetes te laag

Verstandige mensen gebruiken geen smartphone in het verkeer, aldus de respondenten. „Mensen die dat wel doen brengen andere verkeersdeelnemers in groot gevaar. Het verkeer is te druk om met iets anders bezig te zijn dan met rijden.”

Vrijwel iedereen is het erover eens dat verkeersdeelnemers die bellen of appen slechter rijgedrag vertonen. „Mensen slingeren, ze laten hun gas los zonder dat ze het weten. Je bent heel je concentratie kwijt en je maakt zo een ongeluk”, verklaart iemand. Een ander beaamt: „Het aantal keren dat ik bijna de dupe was van een gebruiker zijn niet op twee handen te tellen.”

Bijna een op de vijf biecht op zelf wel eens de smartphone te gebruiken achter het stuur. Een van hen zegt: „Ik rij jaarlijks veel kilometers voor mijn werk en hoewel ik weet dat het gevaarlijk is te appen tijdens het rijden doe ik het toch, het is een verslaving. Het zou goed zijn als dat niet meer zou kunnen.”

Deze respondent belt wel handsfree maar vindt dat dit net zo veel afleidt. „Je rijdt minder geconcentreerd, iemand die zegt dat dat niet waar is, zuigt dit uit zijn duim.” Ruim de helft is het met hem eens.

Anderen vinden handsfree iemand te woord staan prima kunnen en sommigen vinden zelfs dat een carkit verplicht zou moeten worden.

VVN wil dat smartphones automatisch uitgeschakeld worden boven de 30 km/uur. Bijna veertig procent vindt dat die grens nog wel omlaag mag. „Alleen bellen bij stilstand en motor uit.”

Ruim twintig procent ziet niets in het voorstel van VVN. Sommigen omdat zij bang zijn dat ook passagiers dan geen gebruik meer kunnen maken van hun smartphone, maar dat is niet het geval. Voor de chauffeur geldt dat de internetfunctie wordt uitgeschakeld behalve de navigatie. Desondanks zijn er respondenten tegen het VVN-voorstel omdat ze het te veel betutteling vinden. Er is al een verbod, dus gewoon handhaven moet voldoende zijn, redeneren deze stemmers. Iemand licht toe: „Als ons justitieapparaat competent was, dan hoefden dit soort pragmatische lapmiddelen als het blokkeren van telefoons niet verzonnen te worden.”

De overgrote meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat de politie beter moet controleren. „Meer toezicht en inbeslagname van apparatuur, plus een fikse boete.”

Ook veel fietsers maken zich schuldig aan smartphonegebruik, tot grote ergernis van de stellingdeelnemers. Ook al zegt minister Schultz dat een verbod op bellen en appen op de fiets niet haalbaar is omdat het moeilijk te controleren valt, toch moet het er komen, vindt vrijwel iedereen. „Zeker wanneer er ook nog oortjes worden gebruikt. Die, meestal jonge, fietsers horen niets en dat is gevaarlijker dan bellen achter het stuur.”

Tal van respondenten geven aan zelf geen smartphone te gebruiken als ze op de weg zitten. „Nooit maak ik gebruik van een telefoon in de auto. Hij zit in mijn handtas en blijft daar tot ik weer uitstap”, zegt iemand. „Ongelooflijk dat mensen hun eigen en andermans leven in gevaar brengen omdat ze verslaafd zijn aan dat ding.”

Margo Stols