Politiebond: voor handhaven 1,5 meterregel meer mensen nodig

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde dat de politie en boa’s vanaf 24 november weer kunnen handhaven op de 1,5 meterregel. Volgens Van de Kamp is het gezien de onderbezetting bij de politie niet „realistisch” om te verwachten dat het verplicht houden van afstand goed kan worden gecontroleerd.

BOA Bond: ’Met handhaving alleen los je het niet op’

Ook Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP, noemt de regel moeilijk te handhaven vanwege personeelstekorten. „Ik begrijp het besluit, maar voor boa’s is dit een opdracht die niet is uit te voeren”, aldus Gerrits. „We hebben er simpelweg de mensen niet voor en komen handen tekort.” Daarnaast wijst Gerrits erop dat boa’s terughoudend zullen zijn met het opleggen van boetes. „Mensen zullen weer aan de maatregel moeten wennen, dus ik denk dat het de eerste dagen voornamelijk aanspreken en attenderen is.”

Dat denkt ook Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. „Deze verplichting overvalt ons allemaal, ook de boa’s. Dus het is niet zo dat er vanaf morgen snoeihard gehandhaafd gaat worden”, aldus de voorzitter. „Deze handhaving gaat ten koste van andere dingen, er staan geen extra mensen voor klaar.” Kuin denkt verder dat er eerst weken communicatie vanuit de overheid voor nodig is voordat mensen de urgentie en de noodzaak inzien. „Met handhaving alleen los je het niet op.”

De verplichting geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plekken waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, is afstand houden niet verplicht. Er zijn ook plekken waar het niet goed mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Daar kunnen andere maatregelen gelden, zoals een mondkapjesplicht.

Nretail: geef winkeliers wel een dag voor aanpassingen

Ook de branchevereniging voor niet-essentiële winkels, INretail, heeft gereageerd op de plannen van het kabinet. „Winkels kunnen vrij probleemloos de verplichte 1,5 meter afstand in hun winkels garanderen, maar geef ondernemers wel een dag om hier en daar een paar kleine aanpassingen te doen zoals het aanbrengen van looproutes en stickers.”

INretail verduidelijkt dat winkelbedrijven zich veelal al aan het dringende advies houden voor klanten om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De aanscherping van dat advies naar een verplichting betekent volgens de organisatie niet dat er een maximum komt aan het aantal klanten dat in een winkel mag zijn.

’Eén klant per vijf vierkante meter’

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) kan zich goed vinden in het advies en zag dat zijn leden zich alweer voorbereidden op de terugkeer van de afstandsmaatregel. Die koepelorganisatie raadt wel aan winkeliers aan om weer vast te houden aan een klant per vijf vierkante meter omdat dit simpeler te handhaven is.

Voorman Eus Peters van RND meent dat de kabinetsmaatregelen namelijk simpel en praktisch uitvoerbaar zouden moeten zijn. „Een coronatoegangsbewijs is dat niet, maar met 1,5 meter, mondkapjes, kuchschermen en een ontsmettingszuil kunnen we goed uit de voeten.” Volgens Peters zijn ondernemers ook niet bang dat er op zeker moment weer minder mensen in de winkels mogen komen. „Ze geven vooral aan een lockdown te vrezen.”

INretail verwacht dat de winkelbedrijven de tijd krijgen om eventuele aanpassingen te doen. Vooral bij grotere bedrijven met meerdere filialen heeft het vaak even tijd nodig alvorens een beslissing om zaken anders te doen ook in de winkels doorgevoerd is.

INretail, maar ook RND, zeiden al vaker dat winkelen in coronatijd veilig kan met inachtneming van de basismaatregelen. Het invoeren van een coronatestbewijs voor winkelend publiek is volgens de organisaties overbodig, zo zeiden ze eerder. Winkels willen vooral niet belast worden met de controle. Verder hebben de winkelbrancheverenigingen meermaals gezegd dat de winkelstraat geen grote bron van besmettingen lijkt.