Nederland terug in kopgroep innovatielijst

Samen met Letland, Malta, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk hoort ons land bij de snelste stijgers op de ranglijst. Tussen 2008 en 2015 hebben ’we’ onze score met meer dan 2% verbeterd. Van de landen in de kopgroep haalt alleen Denemarken een vergelijkbare groei, elders staat de groei zo goed als stil.

Ons land is vooral goed in universitair onderzoek en in het samenwerken om tot innovatie te komen, zo oordeelt ’Brussel’. Ook krijgen we complimenten over de beschikbaarheid van (durf)kapitaal om nieuw onderzoek of jonge ondernemingen een steuntje in de rug te geven.

Vergeleken met de rest van de wereld doet Europa het heel redelijk, al is het gat met de absolute wereldtop groot. Het continent staat ver achter Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan, en net voor Canada en Australië.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is tevreden. ,,De verbeterde score bewijst de werking van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te versterken.’’ Om de leidende positie te behouden is het volgens hem wel belangrijk dat de komende jaren extra wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.