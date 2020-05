Nederland betaalt 4 miljoen voor opvang minderjarige vreemdelingen in Griekenland

De landen gaan samenwerken om de opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland te verbeteren. „De samenwerking bestaat uit het opzetten en versterken van een Grieks voogdijprogramma, het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland, en het begeleiden van alleenstaande minderjarigen na hun asielprocedure”, meldt de bewindsvrouw.

De druk vanuit de Tweede Kamer werd onlangs opgevoerd om de kinderen onder te brengen in Nederland. In de coalitie ontstond daarover onmin. VVD en CDA zien daar geen heil in, D66 en CU wel. Broekers-Knol laat weten dat de oplossing echt moet worden gezocht in Griekenland zelf. „Het Nederlandse kabinet is niet voor een tijdelijke oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, zoals de ad hoc herplaatsing van alleenstaande minderjarigen vanuit Griekenland naar Nederland.”

Op korte termijn worden 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vaste land. „Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden”, aldus de VVD-bewindsvrouw.

Nederland gaat Griekenland gedurende drie jaar ondersteunen met het verder opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Stichting NIDOS helpt daarbij. In totaal trekt Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro uit voor het project voor een periode van drie jaar.