SpaceX raket met vier astronauten succesvol gelanceerd

De commerciële vlucht is georganiseerd door ruimtevaartbedrijf Axiom. Twee van de bemanningsleden komen uit Saoedi-Arabië, een van hen is een vrouw. De astronaute, de 34-jarige Rayyanah Barnawi, is ook de eerste moslima in de ruimte. De andere Saudiër aan boord is luchtmachtpiloot Ali Alqarni.

De twee andere astronauten zijn Peggy Whitson en John Shoffner uit de Verenigde Staten. Maandag rond 15.24 uur Nederlandse tijd moeten de nieuwe bezoekers aankomen bij het ISS. Daar zullen ze acht dagen verblijven en meer dan twintig experimenten uitvoeren.

De lancering werd live uitgezonden.