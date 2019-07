Reuzenteek waarschijnlijk gespot in Drenthe

De ’normale’ teek en zijn grotere broer de hyalomma-teek. Ⓒ LIDIA CHITIMIA-DOBLER / UNIVERSITEIT HOHENHEIM

ODOORN - Waar afgelopen week de reuzenteek net over de Duitse grens werd aangetroffen, lijkt het insect steeds dichterbij te komen. De monsterteek is zeer waarschijnlijk opgedoken in het Drentse Odoorn. Het zou dan de eerste keer zijn dat een teek van dergelijk formaat voorkomt in ons land.