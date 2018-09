Vijftien tips over ontvoeringen

Of er bruikbare informatie bij zit, kan de politie nog niet zeggen. De meeste tips gaan over de auto's die zijn gebruikt om de slachtoffers klem te rijden.

De 36-jarige Wendel Meijer uit Landsmeer en de 21-jarige Soufyan Essabaouni uit Amsterdam verdwenen vorige week. Meijer werd bij zijn bedrijf in Zaandam opgewacht en met geweld meegenomen in een witte Audi. Essabaouni verdween spoorloos vanaf een parkeerterrein in Zwanenburg nadat hij werd klemgereden en beschoten.

De politie kan niet bevestigen dat er sprake is van een vierde ontvoering, zoals onze krant woensdag meldde. Onze krant meldde dinsdag al dat er een derde ontvoering heeft plaatsgevonden, maar ook daarover wil de politie nog niets zeggen.

De ontvoeringen zouden te maken hebben met een ruzie in het drugsmilieu. Voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaken is een beloning van 25.000 euro uitgeloofd.