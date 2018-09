Samuele (6) gered uit ramptrein

Wonderwel was het jochie na de verwoestende crash nog bij bewustzijn. Het kind zat bekneld tussen de wrakstukken en schreeuwde om hulp. „Hij kon ons zelf zijn naam en leeftijd vertellen. Hij was in paniek en om hem te kalmeren hebben we hem tekenfilmpjes op zijn telefoon laten zien”, vertelt een van de reddingswerkers aan het Italiaanse persbureau ANSA.

Met wie Samuele in de trein zat, is onduidelijk. „Hij riep om zijn grootouders, maar of zij echt in de trein zaten, weten we niet.” De jongen is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk heeft hij geen ernstige verwondingen opgelopen.

Het dodental van de frontale botsing staat momenteel op 27. Er raakten nog eens vijftig mensen gewond. De treinen botsten op een enkel spoor tussen de plaatsen Andria en Corato. Het is niet duidelijk hoe beide voertuigen op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen.