Celstraf voor agent VS die vrouw doodschoot

Op 15 juli 2017 belde de Australische Justine Ruszczyk Damond de politie omdat ze dacht dat er in een steeg naast haar woning iemand seksueel werd aangevallen. De 33-jarige Mohamed Noor was een van de twee politiemensen in de patrouillewagen die bij de woning arriveerden. Hij schoot op de vrouw die aan haar verwondingen overleed. Hij verklaarde dat hij dacht dat zijn partner door de vrouw zou worden beschoten toen deze de auto benaderde. Damond was echter ongewapend.

Vorige maand wees een rechtbank omgerekend bijna 18 miljoen euro smartengeld toe aan de familie van de vrouw.

