Maarten met wind mee al op de helft

Mensen langs de kant houden zwemmer Maarten van der Weijden ’op de been’. Ⓒ ANP

BOLSWARD - Zwemmer Maarten van der Weijden heeft de helft van zijn tocht erop zitten. Hij kwam met 44 slagen per minuut rond kwart over elf aan in Bolsward, de zevende stad van de Elfstedenroute. Dat is bijna anderhalf uur eerder dan verwacht. Volgens zijn arts Marco Blanker gaat het goed, maar begint de zwemmer wel vermoeid te raken. „Hij wordt wat strammer. Dat past bij de afstand en ook bij wat we vorig jaar gezien hebben.”