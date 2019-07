Rouwbanden tijdens Zwarte Cross voor dode festivalganger

In zijn nabijgelegen woonplaats Vragender is z’n plotse dood op jonge leeftijd hét gesprek van de dag. Zeker nu ’de cross’, zoals het grootste race- en muziekfestival van Nederland in de volksmond genoemd wordt, in volle omvang losgebarsten is. „Hoe dubbel het misschien ook klinkt, wij gaan verder. Ons is wel gevraagd om met een rouwband om te rijden en doen later nog mee aan een ’rouwronde’. Dat is wel het minste wat je kan doen”, vertellen twee potige kerels met korte broek en stoere boots aan. Samen, gezeten aan de toog van een populaire dorpskroeg, komen ze enigszins hortend en stotend met hun gevoelens naar voren.

Ook crossers die aan de brommerklasse meededen en uit het nabijgelegen Vragender, dezelfde woonplaats als de overledene, reden op deze zaterdag met zwarte rouwbanden om. Zij zeggen dat die jonge kerel eveneens toegang tot het rennerskwartier had, maar zelf niet aan een wedstrijd meedeed.

De politie maakte zaterdagmiddag bekend dat de jongeman niet stierf door een geweldsmisdrijf. Wel gaat het onderzoek naar de doodsoorzaak nog verder. „Een familieagent onderhoudt contact met de nabestaanden. Voor getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld.”