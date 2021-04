Verdachte vast voor beramen terreuraanslag op vaccinatielocatie Den Helder

De verdachte is al op 18 maart aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Hij is vervolgens voorgeleid aan de rechter-commissaris en de raadkamer van de rechtbank in Alkmaar. Die heeft bepaald dat hij de komende drie maanden vast blijft zitten.

Meer incidenten

Er zijn in het afgelopen jaar meer aanvallen gedaan op locaties die een rol spelen bij het coronabeleid. Door het hele land zijn er incidenten geweest.

In oktober werd een GGD-teststraat in Breda beklad door mensen die corona ’een sprookje’ vonden. Een maand later ging een vuurwerkbom af bij een teststraat in Beek en Donk. Op 23 januari werd een teststraat in Urk in brand gestoken. Later die maand vond de politie bij een teststraat in Hilversum brandbare stoffen. In maart was er een explosie bij een teststraat in Bovenkarspel. Een 57-jarige vrouw uit Andel en een 37-jarige man uit Gilze werden opgepakt omdat ze op internet opriepen om een Eindhovense teststraat ’in de hens te steken’.

Waarschuwing voor extremisme

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde vorig jaar voor opkomend extremisme van mensen die tegen het coronabeleid van de regering zijn. „Behalve de relatief brede, gemêleerde activistische bovenlaag, bestaat er een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen, zoals het belagen van journalisten en politici of het intimideren van politiemensen”, scheef de NCTV.