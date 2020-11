Staat Georgia begint dinsdag met hertelling stemmen

President Trump had om een hertelling gevraagd om ervoor te zorgen dat elke wettelijke stem eerlijk wordt geteld, zo stellen zijn advocaten. Eerder verloren zij rechtszaken tegen de verkiezingsresultaten in Georgia. Trump kon een nieuwe telling aanvragen omdat het verschil tussen de kandidaten minder dan 0,5 procentpunt is.

De autoriteiten hadden eerder al de stemmen opnieuw geteld omdat Biden in Georgia een voorsprong behaalde van slechts zo’n 14.000 stemmen. Na zes dagen hertellen was Bidens voorsprong geslonken naar 12.670 stemmen, maar hij bleek dus nog wel steeds de winnaar.

Fraude

Trump weigert zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 3 november toe te geven. Hij zegt dat er is gefraudeerd, zonder met bewijzen te komen. Met zijn houding dwarsboomt hij een soepele machtsoverdracht.

Michigan, een andere staat die doorslaggevend bleek voor de landelijke overwinning van Biden, heeft inmiddels officieel bevestigd dat de Democratische uitdager van Trump daar de winnaar is. Dat is een nieuwe tegenslag voor de Republikeinse president. Ook in Michigan probeert Trump de uitslag om te buigen in zijn voordeel, in de hoop alsnog een meerderheid te krijgen.