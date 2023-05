Duitse paraglider na elf uur gered uit kabels van kabelbaan

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Bergwacht Bayern/BW Bergen/dpa

NEURENBERG - Een paraglider in de Duitse deelstaat Beieren is vrijdagochtend vroeg bevrijd, elf uur nadat hij op 80 meter hoogte in de kabels van een kabelbaan was komen vast te zitten.