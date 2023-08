Noodtoestand en evacuaties in Canada door bosbranden

Duizenden mensen werden geëvacueerd uit West Kelowna, een stad van 36.000 inwoners 300 kilometer ten oosten van Vancouver. Ook uit de nabijgelegen stad Kelowna werden mensen geëvacueerd. De Canadese provincie heeft om duizend extra internationale brandweerlieden gevraagd. Zo’n 2000 brandweerlieden bestrijden er op dit moment meer dan 350 natuurbranden.

„Dit jaar hebben we te maken met het ergste natuurbrandseizoen in de geschiedenis van British Columbia”, zei hij vrijdag. „De afgelopen 24 uur is de situatie snel veranderd en heel snel achteruitgegaan. De situatie is onvoorspelbaar en we hebben zeker nog moeilijke dagen voor ons.”

Vrijdag bracht de premier van Canada Justin Trudeau een eerbetoon aan een brandweervrouw die was omgekomen bij het bestrijden van een bosbrand in British Columbia.

Ook branden in andere delen van Canada

Alle inwoners van Yellowknife in de Northwest Territories in Canada verlaten de stad met de auto of nemen het vliegtuig, na een eerder afgegeven evacuatiebevel. Een natuurbrand trekt langzaam naar de stad en bevindt zich momenteel 15 kilometer ten noordwesten van Yellowknife.

Yellowknife is de hoofdstad van de Northwest Territories en telt ruim 20.000 inwoners. Volgens de autoriteiten kan de brand zaterdag de buitenwijken bereiken als er geen regen valt. De burgemeester van Yellowknife zei dat speciale teams bomen in de buurt van de stad omzagen in een poging het verspreiden van de vlammen te belemmeren.

Mensen verlaten en masse het stadje Yellowknife, in de Canadese Northwest Territories. Ⓒ ANP

„Zeer zware dagen voor de boeg, met twee dagen noordwesten- tot west-noordwestenwind op vrijdag en zaterdag, die het vuur richting Yellowknife duwen”, zei de territoriale brandweer in een verklaring op Facebook.

De minister van Territoriaal Milieu Shane Thompson zei dat het evacuatiebevel woensdag laat was uitgevaardigd om mensen de tijd te geven weg te gaan voordat het weer slecht werd.

Fransen helpen in Quebec tegen bosbranden

De autoriteiten van de Canadese provincie Quebec zeggen dat van de 1200 brandweerlieden die de natuurbranden in de provincie bestrijden, er meer dan honderd uit Frankrijk zijn overgekomen.

Quebec is een bosrijke provincie waar 8,5 miljoen mensen wonen op een oppervlak groter dan Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar. Op dit moment woeden er 125 bosbranden in deze provincie. Meer dan 13.000 mensen zijn geëvacueerd uit steden in het noorden van Quebec.

Bosbranden komen vaker voor in Canada, maar de omvang van de huidige branden is zonder weerga. Behalve op hulp van buitenaf hoopt de provincie ook op regen. „Er is wat regen voorspeld. Het risico bestaat dat de situatie de komende dagen kritiek blijft. Maar de komst van de Franse brandweerlieden gaat echt helpen”, zei de minister van Bosbouw vrijdag tegen journalisten.