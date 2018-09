Zo zet je Pokémon Go op je smartphone

Het interessante aan Pokémon Go is dat het een augmented reality-game is. Dat houdt in dat er via je smartphone een laag over de echte wereld wordt gelegd, waardoor het lijkt alsof de Pokémon gewoon in het wild rondlopen. Of bij de koffieautomaat.

Pokémon Go downloaden op Android

Ook de Pokémon-battles hebben een nieuw jasje gekregen.

Onze collega's van Power Unlimited hebben een handig stappenplan geschreven over hoe je Pokémon Go op je smartphone zet. Voor Android zijn de stappen simpel: ga - op je Android-device - naar deze website en download het APK-bestand. Installeer het bestand en je kunt gelijk beginnen met spelen, als je je smartphone tenminste toegang hebt gegeven apps buiten Google Play om te kunnen installeren.

Pokémon Go downloaden op iOS

In iOS werkt het iets omslachtiger. Ga in de App Store op je iPhone of iPad naar het Featured-tabblad. Scrol naar beneden en ga naar Apple ID > Sign out. Scroll opnieuw naar beneden en druk op het vlaggetje. Selecteer de Australische vlag. Zoek daarna een willekeurige app en druk op Downloaden. Apple zal je vragen in te loggen of een account aan te maken. Doe dat laatste. Vul je gegevens in (zorg dat je een geldig e-mailadres gebruikt waar je de gegevens van hebt). Verzin een adres in het veld bij Billing Address (gebruik 2000 als postcode) en activeer je account via e-mail. Je kunt nu Pokémon Go downloaden uit de Australische App Store.

