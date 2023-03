Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen om moeder na vondst babylijkje Lekkerkerk: ’Meld je, er is hulp’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Langs de Schuwacht in Lekkerkerk werd een overleden baby aangetroffen. Ⓒ ANP / Video Duivestein VOF inzake MediaTV

Lekkerkerk - „Ergens in onze omgeving is een meisje of een moeder die hulp nodig heeft”, stelt Natalie van Hoorn, wijkagent in Krimpen aan de Lek op Instagram naar aanleiding van de vondst van het lijkje van een pasgeboren meisje in Lekkerkerk. In een zijarm van een rivier aan de Schuwacht werd de gruwelijke vondst vrijdagmiddag gedaan. Stichting Beschermde Wieg roept de moeder van de baby op zich bij hen te melden als ze niet weet waar ze naar toe kan. „Ze kan dan begeleiding en medische zorg krijgen”, zegt directeur Kitty Nusteling.