Koenders verdiept zich in veiligheid Spelen

In Rio de Janeiro brengt Koenders een bezoek aan het Control Operations Center, een controlekamer van de veiligheids- en hulpdiensten in het hart van de Olympische Spelen. Ook spreekt hij met zijn ambtgenoot over onder meer de veiligheid van Nederlanders in Rio tijdens de Spelen.

Koenders gaat ook naar Uruguay, waar hij een internationale conferentie opent over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's). Nederland is medeorganisator.

Hij begint echter maandag in Argentinië en bezoekt ook Chili. In alle landen houdt hij zich ook bezig met de economische betrekkingen.