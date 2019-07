125 kilo aan hoorns verstopt in gips

De politie had een halve dag nodig om de hoorns uit het gips te krijgen. Er is nog geen verdachte aangehouden. Wel zijn er op dezelfde dag van de vondst twee mannen opgepakt die zeven bevroren tijgerkadavers in hun geparkeerde auto hadden liggen.

In Vietnam worden slagtanden van olifanten, schubdieren en lichaamsdelen van tijgers verkocht op de zwarte markt. Poeder van neushoornhoorn zou ziektes kunnen genezen. Een kilo hoorn van een neushoorn kan wel 50.000 euro opbrengen.

Vorige week werd er nog 9000 kilo aan ivoor en schubben van schubdieren onderschept in Singapore. Deze zending was ook bedoeld voor Vietnam.