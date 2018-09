Waterlek Harderwijk gedicht

Wel kan na de waterstoring tijdelijk bruin water uit de kraan stromen. Bewoners wordt aangeraden de kraan te laten doorlopen tot het water weer helder is. Volgens Vitens ziet het bruine water er niet fris uit, maar is het niet schadelijk voor de gezondheid.

Het waterbedrijf, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de politie zijn zondagochtend urenlang bezig geweest om de breuk in de waterleiding op te sporen. Die werd rond 04.30 uur gemeld. Daardoor zaten naar schatting 10.000 aansluitingen zonder water. Dat gold niet voor het ziekenhuis in Harderwijk en in de woonzorgcentra. Die hadden volgens Vitens dankzij een buffer voldoende water.

Vanuit de politiehelikopter en op aanwijzing van wandelaars werd de plaats van de breuk nabij de A28 uiteindelijk gevonden en konden monteurs de leiding herstellen.